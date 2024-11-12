19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"علامات التعافي ظهرت هذا الأسبوع".. محلل إسرائيلي يتحدث عن إعادة تأهيل "حزب الله" لقدراته
Lebanon 24
12-11-2024
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر المحلل العسكري الإسرائيلي آفي أشكنازي من أن تأخر المستوى السياسي في إسرائيل في إنهاء الحرب على لبنان، سيسمح لـ "حزب الله" بإعادة تأهيل نفسه وقدراته.
وقال أشكنازي: "في بداية الأسبوع، هطلت أول أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء في الجليل وجنوب لبنان، فتغير شكل الأرض البنّية بعد فصل الصيف وأسابيع من القتال بالدبابات والمدرعات والمدافع والمركبات ومجموعة من الأدوات الحربية. وحولت الأمطار التي هطلت الأرض إلى وحل، وأصبح الوحل اللبناني ملموسا ليس فقط بسبب الأمطار، بل لأن إسرائيل تسمح لحزب الله بإعادة تأهيل وإعادة ملء مستودعاته وإمكاناته التي تضررت بشكل قاس في الحملة العسكرية".
Advertisement
وأضاف: "جاء الجيش الإسرائيلي إلى هذه الحرب وهو يعرف بالضبط كيفية تحقيق أهداف العملية. وقد تم تقديم القتال كعملية منظمة شملت تفكيك قدرات حزب الله القيادية، وتدمير قدراته النارية والصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى. وفي الوقت نفسه، تدمير الأنظمة اللوجستية".
وأوضح المحلل العسكري: "كان ينبغي على المستوى السياسي أن يتحرك منذ عدة أسابيع لتسوية الأمور في لبنان، على ثلاثة أسس: أولا، أن الحكومة اللبنانية ستسيطر عبر جيشها على جنوب البلاد. ثانيا، ستحتفظ إسرائيل بالقدرة على التصرف في أية محاولة لتغيير الوضع الأمني. وثالثا، الدعم الدولي لكل خطوة"، مشددا على أنه "كان ينبغي على إسرائيل أن تفعل ذلك ليس غدا، بل بالأمس".
ولفت إلى أن "حزب الله يدرك جيدا أن المستوى السياسي في إسرائيل يواجه صعوبة في اتخاذ القرار، بسبب الضغوط السياسية التي تشل قدرته على اتخاذ القرار"، مضيفا "شاهدوا في لبنان كيف تسير الأمور في غزة، وكيف يتجول الجيش الإسرائيلي وهو غارق في وحل غزة حتى رقبته، ويخرج من شمال قطاع غزة ثم يعود ليحتل جباليا وبيت لاهيا للمرة الثالثة، ومعظم الوقت كان يعمل على تأمين ممر نتساريم ضد العمليات الفدائية التي تقوم بها فرق حماس التي تعمل تقريبا بدون توجيه قيادة عليا".
وأضاف أشكنازي محذرا: "طالما أن المستوى السياسي لا يتحرك لإنهاء الحرب، فإنه سيسمح لـ "حزب الله" بإعادة تأهيل نفسه، وقد ظهرت بالفعل أولى علامات التعافي هذا الأسبوع". (روسيا اليوم)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة شاب وسيم: فنانة شهيرة تُثير الجدل في آخر إطلالة لها.. هل هي على علاقة حب جديدة؟ (صورة)
Lebanon 24
برفقة شاب وسيم: فنانة شهيرة تُثير الجدل في آخر إطلالة لها.. هل هي على علاقة حب جديدة؟ (صورة)
02:27 | 2024-11-12
12/11/2024 02:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ "صفّ أوّل"
Lebanon 24
لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ "صفّ أوّل"
02:30 | 2024-11-12
12/11/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سالكي طريق ضهر البيدر... إليكم هذا الخبر العاجل (صورة)
Lebanon 24
إلى سالكي طريق ضهر البيدر... إليكم هذا الخبر العاجل (صورة)
09:54 | 2024-11-12
12/11/2024 09:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة بعلشميه... إليكم ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ (فيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة بعلشميه... إليكم ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ (فيديو)
08:12 | 2024-11-12
12/11/2024 08:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قوي سُمع في صيدا.. هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قوي سُمع في صيدا.. هذه طبيعته
11:11 | 2024-11-12
12/11/2024 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:16 | 2024-11-12
تهديد جديد بقصف مبان في حارة حريك والغبيري
17:42 | 2024-11-12
تحذير جديد لسكّان الليلكي
16:56 | 2024-11-12
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:43 | 2024-11-12
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا جديدا بالإخلاء لسكان منطقة حارة حريك
16:21 | 2024-11-12
قبل وبعد الضربات الإسرائيلية.. هكذا بدا جسر حرقوص في الضاحية
16:07 | 2024-11-12
أبو فاعور: نذهب باتجاه أمد طويل من الاعتداءات
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
13/11/2024 02:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
13/11/2024 02:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
13/11/2024 02:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24