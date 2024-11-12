في ضربة بعلشميه.. أب استشهد مع زوجته وبناته

أدّت الضربة الإسرائيلية على بعلشميه إلى استشهاد نادر يزبك، مدير شؤون التكنولوجيا والمعلومات في جمعية المبرات الخيرية، مع زوجته وبناته الأربع.



Advertisement وكان قد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بعلشميه أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة خمسة أشخاص بجروح.