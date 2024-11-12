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لبنان

في ضربة بعلشميه.. أب استشهد مع زوجته وبناته

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:32
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أدّت الضربة الإسرائيلية على بعلشميه إلى استشهاد نادر يزبك، مدير شؤون التكنولوجيا والمعلومات في جمعية المبرات الخيرية، مع زوجته وبناته الأربع.
 
وكان قد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بعلشميه أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
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