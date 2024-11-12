أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 08:45 من مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.



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