للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف معملا عسكريا في حيفا

أعلن حزب الله أنّه "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، للمرة الأولى، على مصنع يكنعام عيليت (مصنع للإنتاج التكنولوجي العسكري) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة.

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