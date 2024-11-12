عن وضع التعليم في المدارس.. هذا ما قاله الحلبي

أكد وزير التربية، عباس الحلبي، في مقابلة مع قناة MTV، أن النظام التعليمي في لبنان ما زال رغم الصعوبات قادرًا على إنتاج كفاءات تساهم في رفع اسم لبنان عالميًا.



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كما أوضح أن أكثر من 600 مدرسة لبنانية تتبع نظام التعليم الحضوري، فيما اضطرت 420 مدرسة تقريبًا إلى اعتماد التعليم عن بُعد بسبب الظروف الأمنية. ودعا الحلبي مديري المدارس إلى تفهّم الظروف الحالية، محذرًا من تعريض الأطفال للخطر في المدارس القريبة من مناطق القصف، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتأمين سلامة التلاميذ.كما أوضح أن أكثر من 600 مدرسة لبنانية تتبع نظام التعليم الحضوري، فيما اضطرت 420 مدرسة تقريبًا إلى اعتماد التعليم عن بُعد بسبب الظروف الأمنية.

وعبّر الحلبي عن أسفه لعدم توفر التمويل اللازم للقطاع التعليمي من ميزانية الدولة، موضحًا أن الجهات الدولية قد لا ترسل مساعدات مالية إلا في حال شملت برامج التعليم الطلاب غير اللبنانيين أيضًا.