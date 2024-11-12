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لبنان

جنبلاط بحث مع سفيري هولندا وأرمينيا في التطورات

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:50
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التقى الرئيس وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير هولندا في لبنان فرانك مولين. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.


كما والتقى جنبلاط سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان وجرى عرض للأوضاع العامة.
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