جنبلاط بحث مع سفيري هولندا وأرمينيا في التطورات

التقى الرئيس وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير هولندا في لبنان فرانك مولين. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.





كما والتقى جنبلاط سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان وجرى عرض للأوضاع العامة.

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