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لبنان
تحذير جديد لسكّان الليلكي
Lebanon 24
12-11-2024
|
17:42
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وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً الى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الليلكي.
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