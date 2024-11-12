Advertisement

لبنان

تحذير جديد لسكّان الليلكي

Lebanon 24
12-11-2024 | 17:42
A-
A+
Doc-P-1277496-638670554597380173.jpg
Doc-P-1277496-638670554597380173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً الى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الليلكي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: يمكن اعتبار الانسحابات الواجبة من الاراضي اللبنانية في المرحلة الأولى محصورة بالاراضي غير المتنازع عليها وهي الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الاراضي التي احتلّتها اسرائيل في حرب 2006
lebanon 24
13/11/2024 04:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى السيسي: الاولوية هي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان
lebanon 24
13/11/2024 04:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية سابعة تستهدف منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
13/11/2024 04:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية سادسة تستهدف منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
13/11/2024 04:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2024-11-12
16:56 | 2024-11-12
16:43 | 2024-11-12
16:21 | 2024-11-12
16:07 | 2024-11-12
15:58 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24