Advertisement

لبنان

تهديد جديد بقصف مبان في حارة حريك والغبيري

Lebanon 24
12-11-2024 | 18:16
A-
A+
Doc-P-1277505-638670575198484434.jpg
Doc-P-1277505-638670575198484434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الجيش الاسرائيلي تهديداً جديداً بقصف مبان في منطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: ثمّة اتفاقية هدنة بين لبنان وإسرائيل موقّعة في آذار 1949 لحظت تخطيط الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسياسة ترهيب الشعب اللبناني القائمة منذ 70 عاماً عبر التهويل بالأطماع الإسرائيلية مرفوضة تماماً
lebanon 24
13/11/2024 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم أصوات اللبنانيين من أجل وقف النار
lebanon 24
13/11/2024 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدين الإعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل: سياسة احتلال تجاه لبنان
lebanon 24
13/11/2024 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل دليل على انتهاج حكومة نتنياهو لسياسة احتلال لبنان
lebanon 24
13/11/2024 04:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:42 | 2024-11-12
16:56 | 2024-11-12
16:43 | 2024-11-12
16:21 | 2024-11-12
16:07 | 2024-11-12
15:58 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24