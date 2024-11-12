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لبنان
تهديد جديد بقصف مبان في حارة حريك والغبيري
Lebanon 24
12-11-2024
|
18:16
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أصدر الجيش الاسرائيلي تهديداً جديداً بقصف مبان في منطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية.
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