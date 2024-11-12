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لبنان

فجراً.. أهالي إحدى بلدات الضنية يلقون القبض على لصوص

Lebanon 24
12-11-2024 | 23:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أهالي بلدة الحازمية- الضنية ألقوا القبض فجر اليوم على لصوص كانوا بصدد سرقة كابلات الكهرباء في البلدة.

وتمّ تسليمهم لاحقا مع المضبوطات الى القوى الامنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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 فيما يجري تتبع احد اللصوص الذي لاذ بالفرار و ملاحقته تمهيدا لتوقيفه.
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