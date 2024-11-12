فجراً.. أهالي إحدى بلدات الضنية يلقون القبض على لصوص

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أهالي بلدة الحازمية- الضنية ألقوا القبض فجر اليوم على لصوص كانوا بصدد سرقة كابلات الكهرباء في البلدة.وتمّ تسليمهم لاحقا مع المضبوطات الى القوى الامنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.فيما يجري تتبع احد اللصوص الذي لاذ بالفرار و ملاحقته تمهيدا لتوقيفه.