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لبنان

دفع الرواتب مع الزيادات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2024 | 01:30
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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" استطاع نهاية الشهر الماضي ان يدفع رواتب جميع  عناصره في كل المؤسسات والوحدات العسكرية والمدنية من دون اي تأخير.
وبحسب المصادر فإن دفع الرواتب كان تحديا اساسيا لمعرفة ما اذا كان الحزب قد استعاد القدرة على التواصل ويمتلك القدرات المالية الضرورية ثانيا، وان ادارته الخاصة تعمل كالمعتاد.
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وتؤكد المصادر ان "حزب الله" دفع مستحقات اضافية لعناصره بسبب التهجير الذي تعاني منه العائلات وحاجة جميع العناصر الى اعالة اهاليهم او اقاربهم.





المصدر: لبنان 24

لبنان

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