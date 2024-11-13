تجارة تنشط في "عز الحرب"

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على الرغم من الأزمة التي يمر بها لبنان جراء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل مناطق متعددة، نشطت عدة أعمال أو تجارات في "عز" الحرب.من بين هذه الأعمال، لوحظ تزايد الطلب على شاحنات وشركات نقل الأثاث، حيث يعمد عدد كبير من النازحين من الجنوب أو الضاحية الجنوبية أو البقاع إلى الاستعانة بخدمات هذه الشركات لفك ونقل أثاث منازلهم أو مؤسساتهم التجارية من الأماكن المُتضررة ونقلها إلى مناطق أكثر أمناً وتركيبها.وتقوم هذه الشركات بتأجير رافعات لرفع وتنزيل الأثاث لتشمل طوابق عليا بأسعار تختلف بحسب الطلبيات وحجم الشاحنات.