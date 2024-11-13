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لبنان

الإمارات تُرسل الطائرة الـ 18 من المساعدات الإغاثية الى لبنان

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:14
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افادت وكالة انباء الامارات "وام" أن دولة الإمارات العربية المتحدة ارسلت الطائرة الثامنة عشرة من المساعدات الإغاثية العاجلة محملة بـ 40 طناً من المواد والمستلزمات الطبية الضرورية دعماً للأشقاء اللبنانيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ومتابعة نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإشراف نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.
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ولفتت الى انه في إطار الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان"، تواصل دولة الإمارات أدوارها الإنسانية العالمية الرائدة في الاستجابة الفورية لدعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف المُلحة بسبب الأزمة الحالية، حيث تعمل كافة المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة على توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية اللازمة من المواد الطبية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية للمتأثرين والجرحى والمصابين، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).


ونقلت "وام" عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سلطان محمد الشامسي تأكيده "استمرار دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بدعم الشعب اللبناني الشقيق لضمان التعافي المبكر وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المواد الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة، إذ دأبت دولة الإمارات منذ قيامها على يد الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، على بذل الخير والعطاء والمساعدة، لاسيما في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تشهدها المنطقة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تأتي في مقدمة دول العالم نحو الوقوف مع المتضررين ومساعدة المحتاجين ومد يد العون للمنكوبين جراء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات"، منوهاً بأن "الدولة ستواصل دعمها الإغاثي للأشقاء اللبنانيين سواء للمتأثرين منهم في لبنان أو للبنانيين اللاجئين إلى سوريا، حيث توفر دولة الإمارات كل الحاجات الأساسية والمواد الضرورية اللازمة،  ما يعكس الالتزام الإنساني للدولة ونهجها الراسخ في تقديم المساعدة ".
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