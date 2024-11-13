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لبنان

طائرة مساعدات سعودية حطّت في المطار

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:30
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تواصل المملكة العربية السعودية  إرسال المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى لبنان ضمن إطار الجسر الجوي بين الدولتين، وفي هذه الاطار وصلت صباحُا  إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تنقل على متنها اطنانًا من المساعدات.
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