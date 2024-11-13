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لبنان

في صريفا... استمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المستهدف ليلاً

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:37
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استأنفت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" في بلدة صريفا عمليات البحث عن مفقودين بين أنقاض المبنى الذي استهدفه العدو الاسرائيلي ليلًا.
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