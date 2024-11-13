إنتشال جثة طفلة من أنقاض المبنى المستهدف في جون (صور)

انتشلت عناصر من الدفاع المدني منذ قليل، جثة طفلة من عائلة غصن (8 اعوام)، من تحت أنقاض المبنى الذي استهدف بغارة اسرائيلية امس على بلدة جون في اقليم الخروب . كما انتشل صباحا اشلاء مشوهة لشخصين، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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