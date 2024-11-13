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لبنان

إنتشال جثة طفلة من أنقاض المبنى المستهدف في جون (صور)

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:12
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انتشلت عناصر من الدفاع المدني منذ قليل، جثة طفلة من عائلة غصن (8  اعوام)، من تحت أنقاض المبنى الذي استهدف بغارة اسرائيلية امس على بلدة جون في اقليم الخروب . كما انتشل صباحا  اشلاء  مشوهة  لشخصين، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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