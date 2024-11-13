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لبنان

وزير الخارجية المصري في بيروت: لدينا اتصالات مع كل الأطراف الدولية لوقف هذا العدوان

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:42
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وصل  وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الى مطار رفيق  الحريري الدولي في بيروت، عند العاشرة والنصف صباح اليوم  في زيارة تستمر ساعات عدة،  يجري خلالها محادثات ولقاءات مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ونظيره عبدالله بو حبيب  وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
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واستقبله على أرض المطار وزير البيئة ناصر ياسين وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى  ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية  أسامة خشاب.
 
 
واكد وزير الخارجية المصري في كلمة له فور وصوله الى المطار ان "الهدف واحد وهو وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم في أسرع وقت على لبنان".

كما اكد ان "مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني في هذه المحنة".

وقال: "لدينا اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وهناك اتصالات يومية مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب لوقف هذا العدوان".
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