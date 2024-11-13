مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء امس

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم الاربعاء:محافظة جبل لبنانعرمون- انتهاء عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل لتبلغ الحصيلة النهائية ٦شهداء واشلاء وعدد من الجرحى وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفيات.جون- قضاء الشوف- انتشال اشلاء و جثامين ٣ شهداء بينهم طفلة على مسافة قريبة من الموقع المستهدف، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاضالعبادية-قضاء بعبدا- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض لتبلغ الحصيلة ٧ شهداء و جريحين و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين.ضاحية بيروت الجنوبية :- إخماد حريق شقق سكنية داخل مبنى في الغبيري.- إخماد حريق مبنى في الليلكي قرب محطة الايتام.- إخماد حريق مبنى مهدم في السان تريز.- إعادة فتح طريق قطع بسبب الركام في بئر العبد.- إخماد حريق مولدات كهرباء وخزانات مازوت في الرويس قرب مجمع سيد الشهداء.محافظة الجنوبمزرعة مشرف- سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقل احد الجرحى إلى مستشفى جبل عامل.خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في عدد من المناطق.