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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء امس

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:13
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان،  منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم الاربعاء:

محافظة جبل لبنان
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عرمون

- انتهاء عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل لتبلغ الحصيلة النهائية ٦شهداء واشلاء وعدد من الجرحى وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفيات.

جون- قضاء الشوف

- انتشال اشلاء و جثامين ٣ شهداء بينهم طفلة على مسافة قريبة من الموقع المستهدف، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

العبادية-قضاء بعبدا

- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض لتبلغ الحصيلة ٧ شهداء و جريحين و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

 ضاحية بيروت الجنوبية :

- إخماد حريق شقق سكنية داخل مبنى في الغبيري.

- إخماد حريق مبنى في الليلكي قرب محطة الايتام.

- إخماد حريق مبنى مهدم في السان تريز.

- إعادة فتح طريق قطع بسبب الركام في بئر العبد.

- إخماد حريق مولدات كهرباء وخزانات مازوت في الرويس قرب مجمع سيد الشهداء. 

محافظة الجنوب

 مزرعة مشرف

- سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقل احد الجرحى إلى مستشفى جبل عامل.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في عدد من المناطق.
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