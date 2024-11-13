بصليةٍ صاروخيّة... حزب الله استهدف تجمّعًا لقوات العدو شرقي بلدة مارون الراس

اعلن "حزب الله"، اليوم الاربعاء، في بيان انه "استهدف عند الساعة 05:00 من فجر اليوم تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة".

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