Advertisement

لبنان

العدوّ الإسرائيليّ يُعلن عن اغتيال قادة من "حزب الله"... هذه هويّتهم

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1277698-638670965540896740.jpg
Doc-P-1277698-638670965540896740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي أنه اغتال قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفرتبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله محمود موسى صالح في غارة على الخيام. 
 
وادعى الجيش الإسرائيلي أن صالح كان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. 
 
كما زعم  أنه اغتال كلًا من أيمن محمد نابلسي الذي كان يشغل منصب قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الحجير في وحدة نصر ومسؤول مجمع كفرتبنيت علي يوسف صالح والمسؤول عن مجمع حجير في حزب الله. 
 
Advertisement
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
07:03 | 2024-11-13
06:59 | 2024-11-13
06:55 | 2024-11-13
06:50 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24