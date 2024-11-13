العدوّ الإسرائيليّ يُعلن عن اغتيال قادة من "حزب الله"... هذه هويّتهم

زعم الجيش الإسرائيلي أنه اغتال قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفرتبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله محمود موسى صالح في غارة على الخيام.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن صالح كان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان.

كما زعم أنه اغتال كلًا من أيمن محمد نابلسي الذي كان يشغل منصب قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الحجير في وحدة نصر ومسؤول مجمع كفرتبنيت علي يوسف صالح والمسؤول عن مجمع حجير في حزب الله.