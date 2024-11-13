بلدية جونيه تؤكّد: مستمرون في ملاحقة المركبات المخالفة

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أصدرت بلدية جونيه تعميماً حول الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة ضمن النطاق البلدي، جاء فيه:"تعلمكم بلدية جونيه أنها ومنذ اعوام عملت بواسطة الشرطة والحرس الليلي وبشكل يومي، وعلى مدار الساعة إلى مطاردة وتوقيف المخالفين بخاصة لجهة السرقة والنشل التي بمعظمها كانت تحصل بحجة جمع الخردة أو بوسائل نقل من دراجات نارية وسيارات غير مسجلة. وللأسف كانت حجة المخالفين ومن يتوسط لهم ان ادارة تسجيل السيارات والآليات مقفلة".وتابع البيان:" أما اليوم، وبعد أن عاودت إدارة تسجيل السيارات عملها في كل مراكزها، نطلب من جميع المواطنين في جونيه الأفراد والشركات والمؤسسات والسكان والزوار والمارين، ضرورة تنفيذ الأنظمة والقوانين تحت طائلة حجز الآليات أو السيارات أو الدراجات النارية المخالفة لحين تسجيلها أصولاً وإستيفاء الغرامات بمحاضر الضبط المنصوص عنها قانوناً، أو التي يقرر القضاء تركها. لذلك، نعلمكم أننا سنستمر في توقيف الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافة إلى ذلك نحذر جميع السائقين ما لم يكونوا مالكين، ضرورة حيازة وكالة صالحة، ونحذر غير اللبنانيين ضرورة حيازة أوراقهم القانونية ، أي إقامة صالحة وإجازة قيادة على الأراضي اللبنانية".وختم:"يعمل بهذا التعميم فور نشره". (الوطنية للإعلام)