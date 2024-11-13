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لبنان

فضيحة... شاهدوا بالصور ما تبيعه بعض المكتبات

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:16
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ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بمؤازرة أمن الدولة كتباً دراسيّة غير مخصصة للبيع تمّ تقديمها مجاناً من منظمة دوليّة في بعض المكتبات في طرابلس.
 
 
وسطّر مراقبو المصلحة محاضر ضبط بحق اصحاب المكتبات المخالفة، كما قاموا بحجز كافة الكتب.
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