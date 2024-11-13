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لبنان

بصاروخ أرض - جوّ... إليكم ما فعله "حزب الله" بطائرة إسرائيليّة

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:39
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "تصدى لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جوّ، وأجبرها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة". ‏
 
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