بصاروخ أرض - جوّ... إليكم ما فعله "حزب الله" بطائرة إسرائيليّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "تصدى لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جوّ، وأجبرها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة". ‏

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