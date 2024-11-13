اتحاد نقابات العمال يكثف جهوده لمساعدة النازحين

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أعلنت خلية الأزمة للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، أن "الإتحاد يعمل مع العمال والعاملات النازحين على المساعدة في إستقبال النازحين وتسهيل الوصول إلى مراكز الإيواء المحددة من قبل الجهات الرسمية ، وتسهيل عملية الإيواء في المناطق والقُرى الجبلية والشمالية وغيرها .واشار الى أن "الإتحاد يشكر كل من ساهم بأي شكل من أشكال المساعدة من الإيواء إلى تقديم المساعدات الغذائية والفرش والحرامات وغيرها".وطالب الهيئات الرسمية بـ"تقديم المساعدات للنازحين في أماكن الإيواء والمنازل خارج مراكز الإيواء الرسمية ، وأيضاً لجميع المتضررين ، لأننا اليوم بحاجة إلى مد يد المساعدة ".وختم:" في هذا الإطار، إن الإتحاد الوطني قدم المساعدات إلى العمال والعاملات في الخدمة المنزلية من خلال التبرعات التي استلمها من منظمة العمل الدولية ILO بقيمة 20.000 دولار أميركي ومن الإتحاد العربي للنقابات، اضافة إلى مساعدات عينية من ثياب وأحذية من متبرعين لبنانيين ، نتيجة ذلك تم توزيع مجموع 733 حصة مختلفة من مواد غذائية، وحصص مواد تنظيف وحرامات وفرش وأدوية وحليب للأطفال". (الوطنية للإعلام)