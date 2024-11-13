منخفض جوي سيسيطر على لبنان.. استعدوا للطقس العاصف والماطر

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة.-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الأحد، حيث يتحول إلى عاصف وماطر بغزارة تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز جنوب شرق تركيا .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة.قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة عل الجبال وفي الداخل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية.قليل الغيوم إلى غائم جزئيا خلال النهار، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتشكل ضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، وتنشط الرياح تدريجيا ليلا مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز جنوب شرق تركيا، حيث تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء فجر يوم الأحد مهيأة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، كما نحذر من تشكل السيول على الطرق بسب غزارة الأمطار صباح يوم الأحد.-الحرارة على الساحل من 19 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة ، في الداخل من 9 الى 23 درجة.-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,09-ساعة غروب الشمس: 16,36 (الوطنية للإعلام)