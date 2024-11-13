خطّار استقبل وفداً من نادي روتاري بيروت ليبرتي

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استقبل المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطّار، في مكتبه صباح اليوم، رئيسة نادي روتاري بيروت ليبرتي ريما طعمه، على رأس وفد من النادي ضمّ كلاً من الحاكم السابق جورج عازار، والحاكم السابق جميل معوض، ومؤسسة النادي منى رسامني، والرئيسة السابقة لطيفة النكدي، وأمينة السر والرئيسة القادمة باتريسيا معوض.ووفق بيان جاءت الزيارة "بهدف الاطلاع على حاجات المديرية العامة للدفاع المدني، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مما أدى إلى استنزاف الآليات والعتاد المتوفر لدى الدفاع المدني".وقد أثنى العميد خطار على مبادرة نادي روتاري بيروت ليبرتي "للوقوف على الحاجات الملحة، من أجل دعم العناصر في الصمود ومواصلة تنفيذ المهام الموكلة إليهم في هذه المرحلة الصعبة". (الوطنية للإعلام)