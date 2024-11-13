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لبنان

أبو حيدر يؤكد التزام لبنان بمعايير الشفافية وتعزيز التعاون الدولي

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:03
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التقى مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر السيد أحمد بن سليم، الرئيس الحالي لمسار كمبرلي، حيث أكد أبو حيدر التزام لبنان بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع التجارة، وخصوصًا مسار كمبرلي.

وشدد أبو حيدر على التزام لبنان الكامل بمعايير الشفافية في هذا المجال. كما أوضح حرص لبنان على مكننة عملية إصدار الشهادات الخاصة بالاستيراد والتصدير، وتعقّب سلسلة الإمداد، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
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وقال: "هذا الالتزام يعكس حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع التجارة في لبنان، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم مكانته في الأسواق العالمية". 
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