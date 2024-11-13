ابنة الـ14 سنة غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون شيئاً عنها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:نيفين إيهاب موعد (من مواليد عام 2010، فلسطينيّة الجنسيّة)التي غادرت بتاريخ 12-11-2024 منزل ذويها الكائن في بلدة الغازيّة – قضاء صيدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.