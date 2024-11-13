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لبنان

غارات إسرائيليّة استهدفت جبانة في الجنوب... وهذا عدد الشهداء

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت غارتين على جبانة بلدة حناويه، فيما أشارت المعلومات إلى سقوط شهيدين.

أما في قانا، استهدف طيران العدوّ البلدة، وعُلِمَ عن سقوط إصابات.
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حناويه

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