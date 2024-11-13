غارات إسرائيليّة استهدفت جبانة في الجنوب... وهذا عدد الشهداء

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت غارتين على جبانة بلدة حناويه، فيما أشارت المعلومات إلى سقوط شهيدين.



أما في قانا، استهدف طيران العدوّ البلدة، وعُلِمَ عن سقوط إصابات.