صيانة قسطل الخط الرئيسي في زغرتا بعد تعرضه للكسر خلال إزالة التعديات

باشرت مصلحة مياه زغرتا اليوم صيانة قسطل الخط الرئيسي الذي تعرض لكسر أثناء ازالة التعديات يوم الجمعة الماضي على أن تستكمل هذه المرحلة في الايام القليلة المقبلة. (الوطنية للإعلام)



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