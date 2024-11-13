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لبنان

صيانة قسطل الخط الرئيسي في زغرتا بعد تعرضه للكسر خلال إزالة التعديات

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:39
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 باشرت مصلحة مياه زغرتا اليوم صيانة قسطل الخط الرئيسي الذي تعرض لكسر أثناء ازالة التعديات يوم الجمعة الماضي على أن تستكمل هذه المرحلة في الايام القليلة المقبلة. (الوطنية للإعلام)
 
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