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لبنان

جنبلاط استقبل وزير خارجية مصر في كليمنصو

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:26
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه السفير المصري في لبنان علاء موسى، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور، ونائب رئيس "التقدمي" زاهر رعد.
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وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
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