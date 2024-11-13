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لبنان

"حزب الله" أدخل صاروخاً جديداً إلى ترسانته... ما هو "فادي 6"؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:29
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كشف "حزب الله" عن "فادي 6" كسلاح صاروخي دقيق في ترسانته، مشيرا إلى أن مداه يبلغ 225 كيلومتر ويستخدم في توسيع رقعة العمليات العسكرية.
 
وأشار "الحزب" إلى أنّ الصاروخ دخل الخدمة يوم أمس الثلاثاء.
 
وفي مقطع فيديو بثه الإعلام الحربي للحزب، يبلغ قطر الصاروخ الدقيق 302 مليمتر مع رأس حربي زنة 140 كيلوغرام بينما يصل الوزن الكلي للصاروخ 650 كيلوغرام.

ويعتبر "فادي 6" صاروخ أرض- أرض تكتيكي ويستخدم في القصف المساحي بهامش خطأ ضئيل حسب بيان الحزب.

وذكر الإعلام الحربي أن "فادي 6" يستخدم لتوسيع رقعة العمليات إلى مناطق العمق ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة ويعمل بالوقود الصلب المركب. (روسيا اليوم)
 
 
 
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