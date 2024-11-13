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لبنان

المكاري التقى سفير تركيا مودعا

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:38
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري  في مكتبه، سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي في زيارة وداعية، تم خلالها عرض للتطورات و الاوضاع الراهنة.

 
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التقى

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