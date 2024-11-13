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لبنان

سقوط شهيد... إستهداف دراجة ناريّة في يحمر الشقيف

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة يحمر الشقيف.
 
 
وأشارت إلى استشهاد شخص في الغارة.
 
 
 
 
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يحمر الشقيف

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