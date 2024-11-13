بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد للغارات الإسرائيليّة على الضاحية الجنوبية

#عاجل جيش الدفاع استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية: على مدار الساعات الماضية تم استهداف مستودعات أسلحة ومقرات قيادة إرهابية وبطارية صواريخ لحزب الله في #بيروت



🔸استكملت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل موجة جديدة من الغارات… pic.twitter.com/oU5W6NDM8L