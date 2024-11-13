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لبنان
آخر المعلومات عن مقتل جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.. ماذا حصل معهم في أحد المباني؟
Lebanon 24
13-11-2024
|
09:08
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في حصيلة جديدة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين اليوم في جنوب لبنان إلى 9.
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، انهار أحد المباني على قوّة إسرائيليّة في جنوب لبنان، بعد تفخيخه.
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى حدث صعب واجه قوّة من جنود لواء غولاني في جنوب لبنان.
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