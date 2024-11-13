آخر المعلومات عن مقتل جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.. ماذا حصل معهم في أحد المباني؟

Advertisement

في حصيلة جديدة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين اليوم في جنوب لبنان إلى 9.وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، انهار أحد المباني على قوّة إسرائيليّة في جنوب لبنان، بعد تفخيخه.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى حدث صعب واجه قوّة من جنود لواء غولاني في جنوب لبنان.