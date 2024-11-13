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لبنان

بشأن لبنان... هذا ما سيُقرّره مجلس الوزراء الإسرائيليّ

Lebanon 24
13-11-2024 | 09:17
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أعلنت هيئة البثّ الإسرائيلية أنّ مجلس الوزراء السياسي الأمني سيُوافق على المبادرة الأميركية بشأن لبنان.
 
 
وأضافت هيئة البثّ الإسرائيلية: "لدى إسرائيل خطط عملياتية بديلة إذا رفض لبنان المقترح الأميركي".
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وأشارت إلى أنّ الإتّفاق مع لبنان بوساطة أميركية يمنع نقل الأسلحة من سوريا.
 
 
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنّ "الترتيبات تتضمن انسحاب حزب الله شمالا من نهر الليطاني ونشر الجيش اللبناني".
 
 
وقالت إنّ "واشنطن ستدعم إسرائيل لمنع أي محاولات من حزب الله لإعادة التسليح".
 
 
ولفتت إلى أنّ "الإتّفاق مع لبنان يتضمن وثيقة تمنح حرية لإسرائيل بالعمل في حالة أيّ انتهاكات".
 
 

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