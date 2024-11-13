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لبنان

للمرّة الأولى.. "حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً بطائرات نوعيّة وهذا ما استهدفه

Lebanon 24
13-11-2024 | 09:24
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه وللمرّة الأولى، شن هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، على قاعدة الكرياه، وهي مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو في مدينة تل أبيب، وأصابها بدقّة.
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للمرة الأولى.. إليكم ما استهدفه حزب الله
 
 

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