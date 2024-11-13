أيوب التقت محافظ الجنوب: لدعم الجهود وتنسيق المساعدات

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زارت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وبحثت معه في الأوضاع العامة في ظل المخاوف من موجة نزوح ثانية بعد التطورات الأخيرة للعدوان الاسرائيلي.واطّلعت أيوب من المحافظ ضو على جداول المساعدات الدولية الواردة من اللجنة الوزارية وآلية توزيعها وثمنت الشفافية والدقة والأمانة في القيود. كما تم التطرق إلى موضوع الشح في المساعدات ومدى قدرة الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية غير الحكومية على سد النقص في الحاجات خصوصا ان نطاق عمل المحافظة يشمل معظم قرى الجنوب.كما تم التشديد على اهمية التضامن والتكاتف الإنساني في هذه المرحلة الدقيقة وضبط الأمور منعا لأي فتنة، بالاضافة إلى التأكيد على النزوح المستجد من المخيمات الفلسطينية من صور إلى صيدا.‏كما قدمت النائبة أيوب كامل الدعم للمحافظ وأكدت على أهمية الجهود التي يبذلها المحافظ لتنظيم النزوح في المدارس في صيدا وجزين افساحا في المجال للتدريس حضورياً حيث أمكن وعن بعد في المراكز الأخرى.