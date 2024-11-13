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لبنان

بسربٍ من المسيّرات.. عملية لـ"الحزب" استهدفت قاعدة إسرائيلية

Lebanon 24
13-11-2024 | 09:58
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شن عند الساعة 02:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13-11-2024، هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة، على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة، ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، غرب مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بدقّة".
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