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لبنان

ياسين بحث مع ناصر الدين تعزيز آليات توزيع المساعدات في الشمال والبقاع

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:25
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 زار رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين ترافقه مديرة الشؤون الإدارية ميري ملكي، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين في السرايا الحكومية، بحضور مستشاره هشام طبارة. 
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وشكر رئيس ناصر الدين، بحسب بيان لمكتب التعاون، ياسين على "الآلية التي يتبعها من خلال تأمين أكبر قدر من المساعدات الإنسانية"، منوها بـ"آليات التنظيم التي وضعها لإيصال كافة المساعدات لأكبر عدد ممكن من النازحين على الأراضي اللبنانية".

ونقل ناصرالدين "تمنيات اهالي الهرمل والقاع وعرسال والفاكهة بضرورة الإسراع في توصيل كافة أنواع المساعدات لهم بشكل سريع في ظل المعاناة التي تعيشها المنطقة"، مبديا "استعداد مكتب التعاون الروسي اللبناني لمواصلة السعي لتوفير مساعدات إضافية من روسيا".
ياسين

من جهته، شكر ياسين "روسيا وسفيرها في لبنان ألكسندر روداكوف على الدور الذي يقومان به من أجل مساعدة لبنان"، مؤكدا "مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مكتب التعاون اللبناني الروسي خلال هذه الازمة الانسانية"، واعدا بأن "توصيل المساعدات الى مناطق البقاع الشمالي ستتفعل بشكل سريع"، موضحا أن "لجنة الطوارئ تغطي كافة المساحة اللبنانية". (الوطنية للإعلام)
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