خلال اتصال بينهما.. وزير خارجية مصر أكّد للراعي دعم بلاده للبنان

كما تلقى الراعي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الذي وصل اليوم في زيارة الى لبنان، معتذرا عن "عدم تمكنه من الحضور الى الصرح البطريركي، ناقلا "وقوف مصر الى جانب الشعب اللبناني"، مثنيا على "دور غبطته المهم، وخصوصا في موضوع انتخاب رئس للجمهورية"، الذي تمناه عبد العاطي "أن يحصل سريعا".
بدوره، شكر البطريرك الراعي، ل"الوزير عبد العاطي الدعم والمساعدات التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني"، وحمله الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضرس الثاني، والشيخ الأزهر.
عواد ووفد من "يا عيني عالبلدي"
وكان الراعي استقبل الجنرال علي عواد ووفدا من جمعية "يا عيني عالبلدي".