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لبنان

خلال اتصال بينهما.. وزير خارجية مصر أكّد للراعي دعم بلاده للبنان

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:31
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كما تلقى الراعي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الذي وصل اليوم في زيارة الى لبنان، معتذرا عن "عدم تمكنه من الحضور الى الصرح البطريركي، ناقلا "وقوف مصر الى جانب الشعب اللبناني"، مثنيا على "دور غبطته المهم، وخصوصا في موضوع انتخاب رئس للجمهورية"، الذي تمناه عبد العاطي "أن يحصل سريعا".

بدوره، شكر البطريرك الراعي، ل"الوزير عبد العاطي الدعم والمساعدات التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني"، وحمله الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضرس الثاني، والشيخ الأزهر.

عواد ووفد من "يا عيني عالبلدي"

وكان الراعي استقبل الجنرال علي عواد ووفدا من جمعية "يا عيني عالبلدي".
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زار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، يرافقه المستشارة السياسية كارول زوين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي لبحث مستجدات الحرب على لبنان. وأكد مخزومي على أهمية دور البطريرك كمرجعية وطنية تدعم الوحدة الوطنية واستقامة الدولة.
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وشدد مخزومي على أهمية وقف الحرب، معتبرًا أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة شرعية، مما يتيح للبنان الاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي، وآخره ما صدر عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أكد مخزومي أنها تبرز حرص الدول الصديقة على مساعدة لبنان.

كما تناول مخزومي ملف النازحين، مؤكدًا على ضرورة تنظيمه بما يحافظ على المجتمع والسلم الأهلي، رافضًا مقترحات نقل طلاب بيروت من مدارسهم الرسمية، واعتبرها مخططات تهدف إلى تهجيرهم خارج العاصمة.

كما تلقى الراعي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الذي وصل اليوم في زيارة الى لبنان، معتذرا عن "عدم تمكنه من الحضور الى الصرح البطريركي، ناقلا "وقوف مصر الى جانب الشعب اللبناني"، مثنيا على "دور غبطته المهم، وخصوصا في موضوع انتخاب رئس للجمهورية"، الذي تمناه عبد العاطي "أن يحصل سريعا".

بدوره، شكر البطريرك الراعي، لـ"الوزير عبد العاطي الدعم والمساعدات التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني"، وحمله الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضرس الثاني، والشيخ الأزهر. (الوطنية للإعلام)
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