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لبنان

الأمن العام يعلن عن تسهيلات مؤقتة لتجديد إقامة العمال الأجانب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:54
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنّه "نظراً للظروف الإستثنائية السائدة التي تحول دون تمكن أصحاب العلاقة من الإستحصال على إجازات عمل، وبعد التنسيق مع وزارة العمل تعلن المديرية العامة للأمن العام عن قبول طلبات منح وتجديد الإقامة السنوية للعمال العرب والأجانب من كافة الفئات دون ضم إجازة عمل صالحة شرط ضم نسخة مصدقة عن عقد عمل جديد وتأمين صحي لا تقل صلاحيته عن الستة أشهر" .
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أضافت:" تقبل الطلبات المشار إليها أعلاه لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية التابعة للمديرية العامة للأمن العام. يعمل بهذا التدبير بصورة إستثنائية ومؤقتة حتى إشعار آخر".

ختم البيان:" للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: www.general-security.gov.lb

أو مراجعة call center على الرقم 1717".
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