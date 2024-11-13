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لبنان

جنبلاط يلتقي رئيس مجلس الجنوب وبحثٌ في ملف النزوح

Lebanon 24
13-11-2024 | 11:46
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عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً، في كليمنصو، مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر يرافقه نائبه جان مخايل والمراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التقدمي وئام أبو حمدان ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وجرى خلال الاجتماع البحث في ملف النزوح والحاجات المطلوبة للنازحين لا سيما على أبواب فصل الشتاء، وسبل التنسيق مع مجلس الجنوب لدعمهم لا سيما في الجبل.

وشكر النائب جنبلاط حيدر على الجهود المبذولة من قِبل مجلس الجنوب لإغاثة ودعم النازحين.
 
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