جنبلاط يلتقي رئيس مجلس الجنوب وبحثٌ في ملف النزوح

Advertisement

وجرى خلال الاجتماع البحث في ملف النزوح والحاجات المطلوبة للنازحين لا سيما على أبواب فصل الشتاء، وسبل التنسيق مع مجلس الجنوب لدعمهم لا سيما في الجبل.وشكر النائب جنبلاط حيدر على الجهود المبذولة من قِبل مجلس الجنوب لإغاثة ودعم النازحين.