صوتٌ قوي يُسمع في مناطق لبنانية.. ماذا كُشف عن سببه؟

أفاد مواطنون في مناطق مختلفة من إقليم الخروب وصيدا وساحل الشوف، عن سماع صوتٍ قويّ ترددت أصداؤه قرابة الساعة 6.30 مساءً.

وفي السياق، قالت المعلومات إنّ هذا الصوت ناتج عن تفعيل الدفاعات الجوية التابعة لـ"حزب الله" باتجاه طائرات إسرائيلية.