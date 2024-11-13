19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صوتٌ قوي يُسمع في مناطق لبنانية.. ماذا كُشف عن سببه؟
Lebanon 24
13-11-2024
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مواطنون في مناطق مختلفة من إقليم الخروب وصيدا وساحل الشوف، عن سماع صوتٍ قويّ ترددت أصداؤه قرابة الساعة 6.30 مساءً.
وفي السياق، قالت المعلومات إنّ هذا الصوت ناتج عن تفعيل الدفاعات الجوية التابعة لـ"حزب الله" باتجاه طائرات إسرائيلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق صواريخ دفاع جوي من لبنان في اتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية (الميادين)
Lebanon 24
إطلاق صواريخ دفاع جوي من لبنان في اتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية (الميادين)
13/11/2024 23:10:06
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين: إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية لترامب
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين: إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية لترامب
13/11/2024 23:10:06
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" خطيرة.. أرضٍ لبنانية "تحت الخطر"!
Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" خطيرة.. أرضٍ لبنانية "تحت الخطر"!
13/11/2024 23:10:06
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا طرق نقل استخدمها "حزب الله" لنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا طرق نقل استخدمها "حزب الله" لنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان
13/11/2024 23:10:06
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
دفاع جوي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا عيب الشوم عهيك لبس".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"يا عيب الشوم عهيك لبس".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة في الرياض (فيديو)
01:50 | 2024-11-13
13/11/2024 01:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة تنشط في "عز الحرب"
Lebanon 24
تجارة تنشط في "عز الحرب"
02:15 | 2024-11-13
13/11/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون غادرا لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون غادرا لبنان؟ (صور)
03:37 | 2024-11-13
13/11/2024 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دفع الرواتب مع الزيادات
Lebanon 24
دفع الرواتب مع الزيادات
01:30 | 2024-11-13
13/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)
06:48 | 2024-11-13
13/11/2024 06:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:00 | 2024-11-13
"خطة إسرائيلية" خطيرة.. أرضٍ لبنانية "تحت الخطر"!
15:34 | 2024-11-13
غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب.. ما هي آخر التطورات؟
15:25 | 2024-11-13
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:17 | 2024-11-13
آخر معلومة.. هذا ما سيشهده ملف "حرب لبنان" بعد أيّام!
15:00 | 2024-11-13
مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. ماذا يفعل بـ"مستودعاته"؟
14:46 | 2024-11-13
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تنعى الإعلامية "كوثراني"
فيديو
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
13/11/2024 23:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24