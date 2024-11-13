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لبنان

إسرائيل تغتالُ قيادياً من "حماس" في لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 12:28
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، اغتيال عضو بارز في الجناح العسكريّ لـ"حركة حماس" في لبنان.
 
وذكر جيش العدو أن القيادي الذي استهدفه هو علاء نايف علي، مشيراً إلى أن الأخير قاد هجمات ضدّ أهداف إسرائيلية كما عمل على تجنيد عناصر في صفوف حركة "حماس".
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