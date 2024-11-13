تحذير إسرائيلي عاجل لسكان هذه المنطقة: للإخلاء فورًا!

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/BtVAp5Z4LQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024 Advertisement

حارة حريك وبرج البراجنة".وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر" .