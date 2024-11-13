مهمات عناصر الدفاع المدني المنفذة اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مساء اليوم في بيان عن مهمات عناصرها المنفذة منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وجاء في البيان:

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"محافظة جبل لبنان

ضاحية بيروت الجنوبية:

- إخماد حريق شقق سكنية في شارع حسن خليل - الغبيري.

- إخماد حريق سيارة من نوع جيب ومبنى عند مفترق المصبغة مقابل مقر اذاعة الرسالة، وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة لمصاب اثر تعرضه لإصابة في اليد.

- إخماد حريق شقتين سكنيتين مقابل مركز جنى.

- إعادة فتح الطريق عند اوتوستراد هادي نصرالله مقابل مقر إذاعة الرسالة.

- إخماد حريق مبنى بالقرب من مركز المعاينة الميكانيكية.

- إخماد حريق محل في شارع كانجو عيتاني.

- إخماد حريق مستودع في الرويس وراء مجمع سيد الشهداء.

- إخماد حريق عند روضة الشهيدين.

- إخماد حريق بؤرة لقطع السيارات المستعملة عند اوتوستراد هادي نصرالله بالقرب من مقر اذاعة الرسالة.

- إخماد حريق شقة سكنية في بئر العبد قرب مبنى جمعية مؤسسة القرض الحسن.



جون - قضاء الشوف

- انتشال جثماني طفلين شهيدين من تحت الأنقاض واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

العبادية-قضاء بعبدا

- انتهاء عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني والحصيلة النهائية ٧ شهداء وجريحين.



محافظة الجنوب

القليلة

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً بمؤازرة الجيش اللبناني. ومحاولة لانتشال جثمان شهيد وقد اضطر العناصر لمغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه، لتستأنف عمليات البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.

جويا

- تامين السلامة العامة خلال مراسم تشييع جثمان شهيد في جبانة مستحدثة في محلة السهيلة.



محافظة البقاع:

قضاء البقاع الغربي:

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر وبلدة ميدون.



خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".