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لبنان

بالصور.. مسؤولٌ أممي يزور جنوب لبنان وهذا ما فعله

Lebanon 24
13-11-2024 | 13:07
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زار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، حيث تفقد موقع اليونيفيل 1-26 في المنصوري ومقر قيادة اليونيفيل في الناقورة.
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وتحدث لاكروا إلى جنود حفظ السلام الذين أصيبوا في هجمات مباشرة وتبادل لإطلاق النار، كما زار مركز المراقبة الذي تم إطلاق النار عليه من قبل دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي في 10 تشرين الاول 2024، مما أدى إلى إصابة اثنين من قوات حفظ السلام الإندونيسية.
 
كذلك، تفقد لاكروا مركز المراقبة الذي أصيب فيه اثنان من حفظة السلام السريلانكيين جراء انفجار قريب مجهول المصدر في 11 تشرين الأول، كما زار الموقع الإندونيسي الذي أصيب بصاروخ كاتيوشا محتمل من حزب الله في 14 تشرين الأول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة وبعض أماكن السكن.
 
 
أيضاً، زار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورشة عمل المركبات الثقيلة التي أصيبت بصاروخ محتمل من حزب الله في 29 تشرين الأول، مما أدى إلى إصابة قوات حفظ سلام نمساوية.
 
 
والتقى لاكروا بحفظة السلام المدنيين الذين يواصلون دعم عمل البعثة في الناقورة وكبار قادة البعثة، حيث أعرب عن امتنانه للموظفين العسكريين والمدنيين في اليونيفيل لتفانيهم والتزامهم.
 
 
 
 
 
 
 
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