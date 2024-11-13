ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ 6 من مقاتلي لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي قُتلوا في جنوب لبنان، وذلك إثر دخولهم مبنى قرابة السّاعة الـ10 صباحاً.

وذكرت الصحيفة أنَّ المبنى الذي قُتل فيه الجنود لم يسبق أن دخلت إليه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عناصر "حزب الله" نفذوا كميناً للجنود عبر إطلاق النار عليهم من مسافةٍ قصيرة في المكان.

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وأوضحت الصحيفة أنه هناك تحقيقاً بشأن إمكانية خروج مقاتلي "حزب الله" من المنزل عبر نفق تحت الأرض ليغادروا المكان بعد مقتل الجنود الإسرائيليين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أسماء قتلى جنوده وهم: إيتاي ماركويتز (22 عاماً) من كوخاف يائير، والرقيب أول شريعة إلبويم (21 عاماً) من ماتشولا، والرقيب درور تشين (20 عاماً) من ماجن حاييم، والرقيب نير جوفار (20 عاماً) من ديمونا، والرقيب شالو يتسحاق سيغرون (21عاماً ) من سديروت ومقاتل آخر من الكتيبة 51 في لواء غولاني .