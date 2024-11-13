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لبنان
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تنعى الإعلامية "كوثراني"
Lebanon 24
13-11-2024
|
14:46
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نعت "نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع" في لبنان في بيان لها، الزميلة الاعلامية الشهيدة التي "استشهدت اثر غارة إسرائيلية غادرة استهدفت عددا كبيرا من المدنيين العزل والأبرياء في بلدة جون الشوفية".
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اضاف البيان: "في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي توجب تحييد المدنيين وحمايتهم، وفي ظل صمت مريب مطبق وغير مبرر يساهم في ارتفاع عداد قتل الأبرياء حيث كانت زميلتنا الشهيدة وطفلاها والكثير من ذويها واهلها من ضحاياها، إذ لم يسعفهم النزوح من الديار والالتجاء الى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهات المباشرة من الة القتل الاسرائيلية".
تابع: "إن نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع اذ تجدد ادانتها للفعل والعدوان المستمر على الشعب اللبناني والتي كانت زميلتنا الشهيدة سكينة كوثراني احدى ضحاياها، تتقدم من عائلتها ومن اسرة إذاعة النور التي كانت الشهيدة احدى العاملات المتميزات فيها بأحر التعازي والمواساة. ونسأل الله القدير لها وللشهداء الأبرياء الرحمة، وللشعب اللبناني السلامة المقرونة بالعزة والإباء". (الوكالة الوطنية)
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